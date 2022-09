El Tino Asprilla confiesa que le llevó 'mujeres de la vida alegre' a Crespo para que rindiera mejor

Faustino Asprilla es uno de los futbolistas más reconocidos de la historia colombiana, durante su trayectoria deportiva logró jugar en grandes clubes de Europa como el Parma y el Newcastle United Football Club, donde dejó algunas jugadas y partidos icónicos.

Asimismo, compartió vestuario con leyendas de este deporte como Hernán Crespo, con quien vivió una divertida anécdota cuando el delantero argentino se encontraba en un mal momento y ‘El Tino’ lo ayudo de una forma peculiar.

En una entrevista que realizó el Pibe Valderrama en su canal de YouTube, en un espacio denominado ‘Un rato con el Pibe’, Asprilla reveló esta curiosidad cuando se fue desde Newcastle al Parma y fue llamado por el cuerpo técnico del equipo italiano para que ayudara al delantero proveniente de Argentina, pues su rendimiento no era el adecuado y había muchas críticas.

“Yo estaba tranquilo en Inglaterra y a Crespo lo puteaban, los primeros meses en Parma la gente lo puteaba, no la podía ni parar y la gente decía que quién es ese tronco”, reveló Faustino.

Fue en este momento que recibió la llamada desde Italia, “Crespo más asustado desesperado, entonces me llaman y me dicen, ‘Crespo esta asustado, podés ir a Parma e ir con él’. Cuando dieron como tres días me voy de Newcastle y llegó a Parma, me voy para un restaurante, salgo con Crespo a comer y le dije ‘Crespo que le pasa a usted’, me dice, no boludo lo que pasa es que Chiesa llega al área y no me la centra pelotudo, patea al arco, nadie me la pasa”.

Al escuchar esto, el exselección Colombia se le vino a la cabeza una idea de cual podía ser el problema, pues Crespo vivía solo con la mamá y el papá porque su novia se encontraba en Argentina. “Yo le dije, ¿usted hace cuanto no le pega al peluche?”, Crespo dijo, “que tiene que ver con eso boludo, no boludo seis meses que se yo”.

Fue así, que, el jugador proveniente de Tuluá acudió a una amiga suya que vivía en territorio italiano y le dijo, “Natalia usted dónde está, venga y le presentó a un amigo. Le presente a Crespo y empezó a salir con ella y a pegarle al peluche, después de esto no paro de hacer goles ¡Estaba taponado!”.

Tiempo después, 'El Tino' volvió a Parma y buscó a Natalia para salir un rato, pero ella respondió que estaba con Crespo, “yo le pregunté por su hermana y ella dijo que por ahí estaba, entonces le dije que salgamos los cuatro”, comentó el exjugador colombiano entre risas.