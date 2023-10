El 'Tino' Asprilla contó cómo fue su debut con doblete incluido a Millonarios

Al margen de las polémicas y las excentricidades que lo acompañaron en su carrera, Faustino 'Tino' Asprilla dejó un recuerdo imborrable para el fútbol colombiano que lo llevó a estar en la élite del fútbol mundial, siendo gran figura en equipos de Europa como Parma o Newcastle.

Su camino como profesional comenzó lejos de su natal Tuluá, cuando dio el salto en el Cúcuta Deportivo en 1988 buscando esa oportunidad para hacer realidad su sueño como futbolista. El equipo motilón le tendió la mano y él correspondió de gran manera en su debut.

"Cuando tuve que hacer ese recorrido el destino me puso ahí. Yo no tenía idea de que quería ser futbolista, jugaba bien al fútbol y quería que un equipo profesional me diera la oportunidad de jugar un sólo partido para saber si era bueno o no. Yo iba y me entrenaba para ver si me daban ese partido", recordó en el programa "Tino Asprilla, no nací para perder", del Canal RCN.

Vea también: Pablo Escobar y la insólita razón para robarle una moto al Tino Asprilla en Medellín

El debut del 'Tino' como profesional no podía ser de la mejor forma, pues esa vez firmó un doblete ante Millonarios para asegurar el triunfo como local: "Yo quería que me dieran un partido como profesional y el día que me lo dieron anoté dos goles", expresó.

Gracias a ese primer partido como profesional, el delantero empezó a construir una carrera que lo llevó a jugar en Atlético Nacional en 1990 antes de dar el salto de calidad a Europa, donde se convirtió en ídolo en Italia e Inglaterra.

Le puede interesar: [Video] Rigo confiesa que recicló y vendió minutos: "Me da mucha nostalgia"

Asimismo, tuvo la oportunidad de ser convocado a la Selección Colombia, donde fue referente en una generación que tuvo a figuras como René Higuita, Carlos ' Pibe' Valderrama, Freddy Rincón o Leonel Álvarez. Todos ellos se encargaron de llevar al país a tres Copas del Mundo seguidas en los años 90.

Otras noticias

Record mundial en la maratón de Chicago