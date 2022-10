Fredy Guarín y Sara Uribe fueron pareja durante un largo tiempo. Sin embargo, la relación nunca funcionó como ambos esperaban y a pesar de que tuvieron un hijo, su separación no fue la mejor.

El futbolista y la presentadora eran una pareja muy reconocida en el ámbito nacional hace tres años. Cuando el volante jugaba Shangai Shenhua de China y durante su regreso a Sudamérica, en el paso por Vasco Da Gama de Brasil en 2019.



En ese periodo de tiempo, ambos vivieron momentos complicados hasta que antes de la llegada de la pandemia por coronavirus confirmaron el fin de su relación. Sin embargo, de su relación tuvieron a Jacobo, su primer hijo.

Durante el tiempo después de la ruptura, la modelo cuenta que hubo varias situaciones que la llevaron a tener fuertes recaídas emocionales y físicas por la reacción al fin de la realción.

“Estaba muy flaca, no me había vuelto a arreglar, el pelo se me estaba cayendo, las uñas se me quebraban. Mi garganta estaba con sangre y yo no podía tragar, hasta tenía mal olor”, dijo Sara relatando su complicado estado.

Y añadió: “Me salieron unos cálculos muy grandes en las amígdalas, yo me los quitaba todas las noches al escondido, Yo no podía ni hablar y me dolía mucho, percibía ese olor dentro de mí y no podía expresarlo a la gente. Era como un dolor en el alma, muy grande, como si estuvieran acabando conmigo, por dentro”. dijo la reconocida presentadora.



Después de la complicada relación, el futbolista y la presentadora lograron llegar a un entendimiento por el bien de su hijo. Ambos han tenido otras parejas en este tiempo.