Exesposa de Dani Alves rompió su silencio y reveló lo que vive tras la separación

La vida para Dani Alves ha dado un giro de 180 grados luego de que se dictara su prisión preventiva al ser encontrado culpable de agresión sexual en una discoteca de Barcelona. Esto derivó en su separación con Joana Sanz, quien era su esposa.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió una publicación en la que, a través de una carta, le puso punto final a su relación con el brasileño. Sin embargo, las cosas tampoco han sido fáciles para ella tras tomar esta decisión.

Le puede interesar: "Que Chilavert no se quede con mi pelo": la curiosa anécdota de Carlos Vives en despedida del Pibe

Precisamente, Sanz concedió una entrevista a la revista Vanitatis donde no solamente se refirió al caso de Alves, sino que también habló sobre su vida luego de su divorcio:

"Estoy muy triste y asustada. Estoy yendo al psicólogo para que me ayude, porque si no, el cerebro me dice 'Ciao'. También soy una víctima de todo esto porque me está tocando lidiar con algo que me he encontrado", manifestó.

Por otra parte, aseguró que ve constantemente a Dani Alves en prisión, ya que él ha estado para ella en sus momentos más difíciles: "Hemos estado juntos por ocho años y me quedo con muchas cosas buenas que hemos vivido aunque haya roto nuestra relación como pareja. No le deseo mal a nadie y mucho menos a él", indicó.

Asimismo, Sanz cree que el brasileño es inocente en medio de su caso de agresión a una mujer ocurrido en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. "No podemos condenarlo antes de que eso ocurra", expresó.

Vea también: Shakira tiene claros sus objetivos: esta fue la ‘sorpresa’ que le dio a Hamilton en la Fórmula 1

El exjugador de Barcelona está a la espera de un nuevo juicio para definir si continúa en prisión o si existe alguna novedad al respecto.

Otras noticias

Los beneficios del running para la salud