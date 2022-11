Famosos se burlaron tras poder peinar la melena del Pibe Valderrama: "le conocimos las orejas"

Carlos 'El Pibe' Valderrama es una de las figuras más emblemáticas del fútbol colombiano. El ex capitán de la Selección Colombia marcó un legado al rededor del mundo. Su talento y particular look lo hicieron distinguido en muchos países del mundo.

Ahora, después del retiro, el samario ha tenido varias facetas en su vida. Técnico, comentarista y hasta estrella de Reality Show en televisión. Para nadie es un secreto que la actitud y el carisma del ex jugador cafetero vende muchísimo. Ello sin contar la gran admiración del público en general.

En la actualidad, el nacido en Santa Marta participa en el programa reality “El Gran Pastelero Bake Off Celebrity Colombia”. Un concurso sobre las habilidades de varios famosos en el campo de la pastelería. Allí Valderrama se reúne con varias figuras públicas del país.

Durante uno de los recesos, el ex jugador se unió con los participantes programa para hablar tranquilamente. En medio de una charla, el periodista Carlos Vargas optó por 'recogerle la melena' al histórico ex jugador revelando uno de su mayores secretos; sus orejas, las cuales pocos conocen.

Los presentes no aguantaron las risas al ver al '10' sin su habitual estilo. Muchos dejaron salir sus mejores risas por el hecho, pero en medio de la situación Valderrama aprovechó para contarles que así conoció a su esposa.

Queda claro que el samario no siempre lució su abundante cabellera. Sin embargo, al igual que para los famosos presentes en aquel instante, es muy raro ver al 'Pibe' sin su estilo único.