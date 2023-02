Faryd se exhibió en Premios The Best al lado de Messi y 'Dibu' Martínez

En las últimas horas, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios The Best, la cual dejó a Argentina como el gran ganador de la noche. Ya que no solamente Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del 2022, sino que además Emiliano 'Dibu' Martínez y Lionel Scaloni ganaron el premio al mejor arquero y mejor entrenador, respectivamente.

La gran presentación fue tuvieron en el Mundial de Qatar 2022, donde fueron pilares para que Argentina conquistara el tercer título mundialista de su historia, fue determinante para que ellos recibieran los Premios The Best en la categoría masculina.

Tras la ceremonia, se conocieron imágenes donde los ganadores estuvieron al lado de diferentes invitados. Sin embargo, llama la atención que Faryd Mondragón terminó al lado de Messi y el 'Dibu'.

En redes sociales, circuló una foto en la que el exarquero de la Selección Colombia está junto al capitán y al arquero de Argentina. Todos están acompañados por sus respectivas parejas.