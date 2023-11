Hijo de Iván René Valenciano no se ocultó y habló del arresto de su padre en Estados Unidos

El exfutbolista colombiano Iván René Valenciano, quien ostenta el título de máximo goleador en la historia del Junior de Barranquilla, en las últimas horas fue detenido en la ciudad estadounidense de Weston después de ser arrestado por conducir en estado de embriaguez.

Valenciano, de 51 años, quien además cuenta en su historial con una participación en el Mundial de Estados Unidos 94. El exjugador, que también tuvo destacadas etapas en el Atalanta italiano y los equipos mexicanos Tiburones Rojos y Monarcas Morelia, enfrenta cargos que incluyen "primer delito por alcohol o drogas, daños a una propiedad ajena o a una persona, y conducción temeraria", de acuerdo con el informe policial.

Lea también: [Video] Así quedó el carro de Iván René Valenciano tras el choque en Estados Unidos

Según lo han dado a conocer varios medio de comunicación, Iván René Valenciano no tuvo la obligación de pagar fianza para ser liberado, pero se le ha restringido su licencia de conducción como parte de las medidas tomadas en su contra.

Mensaje del hijo de Iván René Valenciano

Tras conocerse este polémico hecho, Aldaír Valenciano, hijo de Iván René, hizo una conmovedora publicación en sus redes sociales en la que le dedicó un sentido fragmento bíblico a su padre.

“Si te caes 100 veces, yo estaré contigo 101. Tú eres mi mejor amigo, nunca estarás solo. Te amo, papá”, indicó.

Lea más: Iván René Valenciano fue liberado en Estados Unidos: confirman consecuencias tras su arresto

Y añadió que “cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando camines por el fuego, no te quemarás; las llamas no arderán en ti (Isaías 43:2)”.