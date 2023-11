Iván René Valenciano fue liberado en Estados Unidos: confirman consecuencias tras su arresto

Iván René Valenciano vive uno de los momentos más complicados en el plano personal. El exfutbolista del Junior de Barranquilla fue arrestado en los Estados Unidos debido a un siniestro vehicular en el que se vio involucrado.

Según las informaciones de medios locales y el entorno del comentarista, la situación ocurrió en medio de que el mismo saliera a una farmacia. Allí habría sido chocado por otro vehículo, motivo por el que las autoridades le hicieron prueba de alcoholemia.

Al parecer Valenciano marcó positivo, luego de haber bebido una o dos cervezas, horas antes del hecho. A partir de allí, la policía decidió llevarlo a una comisaría para que acabara pagando 24 horas de detención por el hecho.

Tras haber pasado un día en prisión por el incidente en el que se vio involucrado, el exjugador recibió una importante sanción. Desde suelo norteamericano se confirmó que el colombiano deberá pagar servicio comunitario como sanción.

El caribeño no fue obligado a pagar fianza para ser liberado, pero sí tendrá que cumplir varias horas de trabajo social. Un hecho que alivia al exjugador, quien según algunos reportes se ha visto bastante afectado emocionalmente tras el suceso en el que quedó involucrado.

Por ahora, no se sabe cuál será el siguiente paso en la vida de Valenciano. Su esposa aclaró que más allá de algunas versiones de redes sociales, el ex deportista no se encontraba bajo efectos de sustancias alucinógenas en el momento de su accidente.