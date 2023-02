Julián Quiñones genera polémica en México; publican foto que le envió a una influencer

Una curiosa polémica protagoniza el futbolista colombiano Julián Andrés Quiñones, hoy figura de Atlas de Guadalajara de la Liga MX, después de que la influenciadora Yeri Mua, conocida también como 'La Bratz Jarocha', publicara en sus redes sociales una foto que le envió el deportista.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, Yeri Mua compartió un mensaje que le envió el delantero colombiano, el cual contenía una fotografía.

Tras abrir la imagen, 'La Bratz Jarocha' se percató de que era una foto junto con su expareja, Brian Villegas, rey del Carnaval de Veracruz y dueño de dos restaurantes.

Ante lo sucedido, la 'influencer' decidió exhibir al futbolista colombiano, lo que generó la reacción de Villegas, quien lo defendió.

“Yo le dije (a Quiñones) no hagas eso y el vato la envió de cotorreo; si vio la foto, a él le dio risa, pero a mí no porque la gente empezó a decir que yo lo mandé. La neta el vato es un profesional, un deportista y no tienen por qué meterlo en estas tonterías”, explicó Brian Villegas.

Yeri Mua amenaza a otros futbolistas

Teniendo en cuenta la repercusión que generó la situación de Julián Quiñones, Yeri Mua amenazó en sus redes sociales con exhibir ante sus seguidores a otros futbolistas con novia o comprometidos que le escriben y le envían mensajes privados.