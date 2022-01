La deuda que Muriel tendría con su exesposa y por la cual fue demandado

Los últimos días para el atacante de la Selección Colombia y Atalanta, Luis Fernando Muriel no han sido los mejores. Recientemente, el nacido en Santo Tomás fue desconvocado de la ‘tricolor’ para los próximos partidos de la Eliminatoria a Catar 2022 por un supuesto contagio de Covid-19 sin que esto fuera confirmado por su club.

No obstante, recientemente trascendió que su exesposa Paula Rentería lo habría demandado por algunos incumplimientos en los pactos realizados en el divorcio.

Le puede interesar: "Bienvenido a la familia": la función que tendrá Yeferson Cossio en Independiente Medellín

Y es que Paula Rentería en una entrevista dijo que "no quería formar un escándalo ni mucho menos entrar en un problema con él (Muriel), pero en vista de que no me responde y no he tenido avances en el proceso acudo a hacer la denuncia. De un tiempo para acá no está cumpliendo como debe ser”.

Asimismo, en la entrevista a Zona Zero, recalcó que “Muriel no está ejecutando los pagos por los valores que se acordó. Además, habíamos llegado a un acuerdo de que él pagaba la educación y el colegio de las niñas y su salud. Ahora me dijo que asumiera eso yo. Él ha dejado de responder como debe desde que se casó con su nueva pareja”.

Vea también: “Bailas igual a tu papi”... “menos mal no": James y Daniela Ospina se sacan los 'trapitos'

Por otra parte, se dice que la deuda que tendría Muriel con Rentería sería alrededor de los 30 millones de pesos. Recordar que el atacante del club de Italia contrajo matrimonio con Tasharem Villegas el pasado mes de mayo donde pidió permiso para poder realizar el acto matrimonial.