La madre de Egan Bernal venció el cáncer de mama "puedo decir que sobreviví"

El pasado reciente de Egan Bernal no pintó nada fácil, pues más allá del accidente que sufrió a inicios de 2022, su madre fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo cual afrontó un tratamiento de quimioterapia.

Así, el pasado viernes 30 de septiembre, el pedalista del INEOS publicó en Twitter algunas fotografías tomadas antes de llevar a Flor Marina Gómez -su mamá- a la sesión de 'quimio'.

Unos días después, fue la propia Luz Marina quien contó que “ha sido una tras otra, pero no podemos decir que fue un año malo, porque finalmente pudo haber sido peor y no es quedarnos con lo que pudo pasar sino quedarnos con lo que es”, teniendo en cuenta las dificultades que atravesó su familia en el último tiempo.

Asimismo, la madre de Egan Bernal confesó: “Uno piensa que son cosas que están lejos de uno; no piensa que le va a dar y luego, al ver la realidad, es muy duro”.

Además, hubo mucha empatía por parte de Gómez, al comentar que “es duro estar en ese círculo, ver que tantas mujeres padecen lo mismo y nos puede tocar en cualquier momento”, teniendo en cuenta la recurrencia con que se aprecian casos de este tipo.

Entre tanto, contó cómo fue el proceso para descubrir la enfermedad y la importancia que tuvo su hijo en el mismo: “Fue una insistencia de Egan, un presentimiento de él. Cuando estaba en la clínica me pidió que fuera a controles y yo le dije que era mejor esperar a salir de todo eso (recuperación de Bernal)”.

“Él desde siempre quería que estuviera bien y eso me llevó a hacerme los controles”, destacó la madre de Egan Bernal, agradeciendo a su hijo por la insistencia y el acompañamiento durante su enfermedad.

Posteriormente, y en medio de mucha alegría, agradeció por la rapidez de la atención, pues “a los 20 días ya me estaban haciendo quimioterapias y no le dimos chance al cáncer de avanzar o invadir, la gente me colaboró mucho y puedo decir que superé el cáncer. Me falta la cirugía”.

De tal forma, en el diálogo de la madre de Egan Bernal con Caracol, ella contó su experiencia y detalles de lo que fue el proceso de conocer su enfermedad y la posterior atención al mismo. Además se animó a hablar de la carrera de su hijo apuntando que “él dice que se lo disfruta igual, porque él entiende que el poder estar ahí así sea de gregario, el hecho de poder estar caminando, es una bendición para él”.