La pesadilla de Guarín en Millonarios: "mi solución siempre era emborracharme"

Fredy Guarín vivió una época complicada en su paso por Millonarios. El volante reconoció que durante su estancia en el club embajador los problemas personales terminaron por superar sus condiciones profesionales y lo obligaron a salir del equipo.

Para el ex Inter no fue fácil sobrellevar el momento complicado que pasaba en su vida íntima. Después de problemas con sus ex parejas y el escándalo por un altercado que tuvo con sus padres la situación terminó por situarlo en medio del uso de alcohol como refugio.

Durante su estadía en el cuadro capitalino, el ex jugador de la Selección Colombia eligió ocultar sus problemas y refugiarse en el trago para poder sobrellevar la carga. Así lo reconoció en una entrevista.

“Cuando uno tiene problemas de alcohol, uno tiene la mente nublada. Y la solución para mí siempre era emborracharme para olvidarme de los problemas familiares o laborales. Lo que pasó en Millonarios fue más o menos por esto: tenía muchos problemas y mi refugio era el alcohol; cuando me vine Bogotá, que tuve ese problema (con sus padres), era una situación personal que la combiné con el alcohol y pasó lo pasó”, manifestó inicialmente el futbolista.

Y siguió: “Ese fue el explosivo para salir de la forma en que salí de Millonarios; al final, después de todo esto, tomé la decisión de no seguir más en el club porque tenía que enfocarme y trabajar en mí, no puedo darle esto a Millonarios, a los jugadores jóvenes y a la hinchada, y por eso decidí hacerme a un lado”, señaló Guarín, en dialogo con Caracol.

Ahora en el retiro, la reflexión del futbolista sobre su paso por la casa azul es bastante fuerte. Para el ex Porto su rendimiento estuvo condicionado por las complicaciones en su vida personal.