Le echaron el agua sucia a Wilder Medina en Survivor: "Él se robaba el arroz"

Wilder Medina sigue en competencia en Survivor: La Isla de los Famosos. El exfutbolista de Tolima y Santa Fe actualmente pertenece a la tribu Koi, donde las cosas no han sido fáciles a raíz de la convivencia entre cada uno de sus miembros.

El antioqueño no ha sido la excepción, pues durante la competencia ha tenido diferentes roces con sus compañeras de tribu, quienes en varias ocasiones lo han calificado de ser "grosero" y "poco caballero" con ellas.

Una de ellas es Catherine Mira, quien se convirtió en la más reciente eliminada de La Isla de los Famosos luego del último Consejo Tribal. Tanto ella como el exdelantero tuvieron fuertes discusiones por diferentes cosas que se presentaban dentro de la tribu Koi.

Al respecto, la actriz contó cómo era el día a día con Wilder en el programa Buen Día Colombia, del Canal RCN.

"Siento que son muchas cosas al tiempo. Por ejemplo, a él se le tenía que servir más comida para que no se enojara, lo que me parecía injusto. Otra cosa que me molestaba mucho es que él se robaba el arroz que era para todos y se lo llevaba porque decía que a él le gustaba mucho", expresó.

Recientemente, ambas celebridades tuvieron una fuerte discusión mientras definían quién debía quedar eliminado en el Consejo Tribal. Catherine asegura que 'se desahogó' por cuenta del trato que les daba Wilder a los demás miembros de la tribu, especialmente a las mujeres.

Además del exfutbolista, quedan en la tribu Koi el exboxeador Eleider Álvarez junto con el actor Federico Rivera, la atleta Lina Real y el cocinero Juan Del Mar.

