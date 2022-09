“Les faltaron fue pelotas”: 'El Pibe' Valderrama y sus declaraciones más icónicas

“El hpta fui yo”

Después de la inauguración del estadio Sierra Nevada, en Santa Marta, el escenario deportivo sufrió un incidente por un aguacero en el que el campo resultó inundado en el clásico Unión vs Junior, ante esto el Pibe dio unas declaraciones criticando fuertemente al mandatario.

“Cuando las cosas salen bien uno reconoce, pero cuando salen mal hay que decirlo. Como allá, el alcalde decía algo y todos se reían. El día que yo dije ojo a la jugada el hpta fui yo. [La gente decía] no que él no vive en Santa Marta, que él vive en Barranquilla que él no sabe. Por qué el creyó que como vive en Barranquilla no sé lo que pasa en Santa Marta. Entonces lo dije y ahora están llorando”, expresó Valderrama.