¿Lo cambió por otro?: la esposa de Dani Alves aclara supuesto romance con futbolista del PSG

Las cosas para Dani Alves han tomado un giro inesperado durante su estancia en la cárcel Brians 2 de Barcelona. Más allá de estar privado de la libertad, el brasileño sufrió un duro golpe luego de que Joana Sanz, su esposa, anunciara su separación a través de sus redes sociales.

Tras este hecho, medios en España afirmaron que la modelo tendría una relación con el también futbolista Achraf Hakimi, quien, al igual que Alves, se encuentra implicado en un caso de agresión sexual ocurrido en Francia, donde el marroquí se desempeña como jugador del París Saint-Germain.

Esta información surgió luego de que ambos fueran vistos en una discoteca de Madrid, lo que hacía pensar que había una relación entre ellos. Sin embargo, Joana Sanz salió a aclarar este tema al responderle a un seguidor en medio de una ronda de preguntas en Instagram.

"No entiendo el morbo turbio de este país (España). Qué falta de respeto tan grande la que están teniendo. Superan los límites continuamente con su maldad creativa. No lo conozco ni lo he visto en mi vida", expresó la modelo en relación a Hakimi.

Por otra parte, Sanz también se refirió a su mudanza a Madrid aún cuando la familia de Dani Alves le habría pedido que firmara un acuerdo de confidencialidad en el que tenía que seguir en la casa del brasileño. Allí aseguró que tomó esta decisión pensando en su salud mental.

"Tenía la necesidad de empezar en otro lugar. Luego se me presentaron oportunidades de trabajo muy fuertes y decidí mudarme de una vez", afirmó.

La separación entre Dani Alves y Joana Sanz se produjo el pasado mes de marzo luego de una carta que la modelo española dio a conocer a través de sus redes sociales. Por su parte, el exdefensor de Barcelona sigue recluido en prisión mientras avanza su investigación por una supuesta agresión en una discoteca de la capital catalana.

