"Me pidió disculpas": arquero del Tolima explicó el lío que tuvo con Falcao

Las selecciones sudamericanas jugarán en los próximos días sus compromisos respectivos de la Eliminatoria a Catar 2022. En esta oportunidad, el nuevo fichaje del Deportes Tolima, el guardameta Alexander Domínguez, recordó el partido entre Colombia y Ecuador donde se presentó un hecho con Falcao García, estrella de la liga española.

En ese duelo jugado en el Metropolitano de Barranquilla, por medio del zaguero Yerry Mina, Colombia le marcó precisamente a Domínguez y en medio de la celebración, el ‘Tigre’ le ‘celebró en la cara’ la anotación que luego fue invalidada por el VAR.

Ante este hecho, el portero ‘pijao’ confesó que Falcao le ofreció disculpas por lo que dijo: “Cuando me gritó el gol me acerqué y le dije que no me gustó la actitud que tuvo. Yo sé que la euforia de él lo llevó a eso. Él me dijo que lo disculpara y que me entiende, sino que es su último Mundial y va a hacer todo lo posible para ir, por eso la euforia”, dijo el golero.

Asimismo, indicó que “lo admiro mucho, como se lo dije a él personalmente. Siempre lo he admirado, me ha parecido un extraordinario jugador”, pues según él sus demás compañeros como han sido Dorlan Pabón, Edwin Cardona y Yimmi Chará le han dicho que “Falcao, como persona, es extraordinario”.

Por otra parte, quiso cerrar ese tema ahí, pues confesó que él (Domínguez) le dijo que “no le estaba reclamando nada más, sino que es una persona que yo admiro de toda mi vida, que es muy respetada en Colombia, y que me grite el gol de esa manera... Somos profesionales y, si hubiera pasado a favor mío, yo no sería capaz de hacérselo a él. Me entendió y quedó ahí”, agregó el guardameta a Caracol Radio.

Hay que recordar que Ecuador, en esta doble jornada, jugará ante Brasil y Perú, el próximo jueves 27 de enero y martes primero de febrero, respectivamente.