El fútbol colombiano quedó consternado en diciembre de 2004 luego de que Luis Fernando Montoya recibiera unos impactos de bala en su médula espinal al tratar de defender a su esposa Adriana Herrera de unos delincuentes que pretendían robarla. Esta circunstancia lo dejó cuadrupléjico por el resto de su vida.

Y es que este infortunio se presentó justo cuando el entrenador había tenía todo acordado para llegar a la Roma de Italia luego de una histórica campaña con el Once Caldas en la que se coronó campeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, esto no le quitó las ganas de seguir viviendo.

De hecho, dicho factor lo llevó con el paso del tiempo a desprenderse de un ventilador que lo mantenía con vida; algo que, por ejemplo, no sucedió con el actor Christopher Reeve, recordado por su papel de Superman en los años 80 y quien también quedó con discapacidad tras sufrir un accidente en un caballo.

Curiosamente, el médico que intervino a Reeve, fallecido en 2004 por una neumonía, llegó a visitar al "campeón de la vida" para hacerle una revisión justo después de estar involucrado en un accidente de tránsito. Su objetivo era determinar por qué el entrenador de fútbol pudo sobrevivir sin ventilador y el actor no lo pudo hacer.

"Después de que el médico me hizo el examen, me dijo: 'Esto es increíble, qué le están haciendo a usted'. Luego la fisioterapeuta le explica todo al médico y él me dijo: 'Si hubiéramos hecho todo esto, Superman hubiera salido'", explicó Montoya en el programa Historia Clínica, del Canal RCN.

Si bien la familia ha sido un motor fundamental para Luis Fernando Montoya en su proceso después del accidente, el personal médico también hizo su parte para que él pueda mantenerse con vida. "Yo creo que puedo ser un estudio para muchos médicos del país. A veces me decían que una persona con mi lesión no alcanzaba a vivir tres o cuatro años", puntualizó.

Sin duda, su resiliencia y su tenacidad para enfrentar los retos de la vida se han convertido en un elemento crucial para ganarse el título del campeón de la vida.

