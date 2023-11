Se salió con la suya: la vez en que el 'Tino' se hizo echar para irse de feria

Es indudable que Faustino 'Tino' Asprilla tenía una gran calidad técnica que lo llevó a brillar con luz propia tanto en clubes como en la Selección Colombia. Sin embargo, su talón de Aquiles siempre fueron las fiestas, algo que lo perjudicó en su carrera profesional.

Bien se sabe que el delantero es un gran aficionado de los caballos. Además, cuando tiene la oportunidad asiste a la Feria de Tuluá. Sin embargo, hubo una ocasión en la que forzó su salida de la concentración de Parma para poder viajar rumbo a este evento.

Esto sucedió al término de su primera temporada con el equipo italiano, quien finalizó tercero en la Serie A por detrás de AC Milan y de Inter de Milán. Justamente, el Tino llegaba con acumulación de tarjetas para el partido ante este último rival, por lo que si recibía una nueva, no podría ser tenido en cuenta para el cierre del campeonato.

Vea también: El gesto 'odioso' que tuvo el Tino Asprilla: "No permitía que le tocaran su Ferrari"

Y así sucedió, pero en este caso el propio jugador hizo todo lo posible por ser amonestado: "Jugamos ese día en Parma. Yo empiezo a dar patadas y el árbitro no me sacaba amarilla. Hasta le dije: 'sáqueme amarilla', pero no quiso y además se hizo el loco. Luego le grito: 'A vos qué te pasa' y ahí fue cuando se volteó y me sacó la amarilla", recordó en el programa "Tino Asprilla, no nací a perder", del Canal RCN.

Esto provocó que quedara suspendido para enfrentar al Napoli en la última fecha. Pese a ello, el técnico Nervio Scala lo quería llevar con los demás jugadores del Parma, por lo que buscó una excusa perfecta para ser convocado a la Selección Colombia de cara a los partidos de preparación previos a la Copa América de 1993.

Al final, se salió con la suya, pues tuvo la posibilidad de debutar en la 'Tricolor' en el duelo ante Chile en Bogotá, donde además convirtió el gol del triunfo. Luego de ello, viajó a Tuluá para aprovechar sus "vacaciones" en la Feria de su ciudad natal.

Le puede interesar: No todo fue alegría para el Tino en Parma: no lo dejaron jugar una final y amenazó con irse

Una vez disfrutó del evento, fue convocado para la Copa América en Ecuador, donde Colombia avanzó hasta las semifinales perdiendo en los penales ante Argentina. Aún con sus actos de indisciplina, siempre tuvo la confianza para rendir en la cancha a pesar de que sus actos de indisciplina metieron en problemas a sus técnicos.

Otras noticias

"La vida de mi hija me motivó a correr"