No todo fue alegría para el Tino en Parma: no lo dejaron jugar una final y amenazó con irse

Los caminos de Faustino 'Tino' Asprilla y del Parma se cruzaron en los años 90 para llevar al equipo a una campaña histórica que lo llevó a ser protagonista no solamente en Italia, sino también en Europa.

De hecho, el equipo parmesano supo gritar campeón a nivel continental en 1993 cuando disputó la final de la Recopa de Europa ante el Antwerp de Bélgica. Ambos se dieron cita en el Estadio de Wembley, en Londres, para disputar este título y el colombiano buscaba ser protagonista para rendirle tributo a su madre Marcelina, quien había fallecido días atrás.

El Tino no quería comenzar desde el banco de suplentes y aunque el técnico Nervio Scala prometió que iba a jugar ante el equipo belga. Al final, esto no sucedió. Incluso Marco Osio, uno de sus más cercanos compañeros en el Parma, llevó a cabo una estrategia para que pudiera entrar a la cancha.

"Parma iba ganando 3-1 en el segundo tiempo y le faltaba un cambio. Entonces Marco Osio se me acerca y me dice '¿Quieres entrar?' a lo que yo respondo que sí. Luego él corre, pero no se lesiona sino que se se hace el lesionado para pedir el cambio", recordó en el programa 'Tino Asprilla, no nací para perder', del Canal RCN.

Ante este hecho, Scala había puesto por delante a Fausto Pizzi para que tomara el lugar de Osio en la cancha. Esta situación dejó tan mal al Tino Asprilla que no quería celebrar con el equipo al estadio Ennio Tardini. Incluso amenazó con irse del Parma a final de esa temporada.

A pesar de eso, el colombiano siguió jugando en el equipo y con ello sumó otros dos títulos a su palmarés al conquistar la Supercopa de Europa en 1994 y la Copa de la UEFA al año sguiente.

