Melissa Martínez adelanta su regalo de Navidad y publica sugestiva foto con la que saldrá en Soho

Durante los últimos meses, Melissa Martínez ha sido noticia, después de que confirmara su separación con el futbolista Matías Mier, con quien estuvo casada y por quien, al parecer, ha atravesado difíciles momentos recientemente.

No obstante, a pesar de los tantos rumores y señalamientos que ha recibido por su relación, la presentadora cada vez se muestra más enforcada en sus proyectos personales y ha dejado ver que le luce la soltería, pues ha sido objeto de halagos por su belleza en las fotografías que suele compartir.

Le puede interesar: 'Como Dios la trajo al mundo': Melissa Martínez posaría en candente revista para hombres

Esta vez, la periodista deportiva sorprendió al afirmar que será parte de la nueva edición de Soho, para la que hará un destape como nunca se le ha visto.

No obstante, como si se tratara de un adelanto de lo que sus seguidores van a ver, Martínez publicó algunas fotografías en medio de un viaje, en las que se muestra en traje de baño en piscina, además de aparecer cocinando.

"Pocas veces tengo el tiempo de cocinar, pero hoy le voy a hacer a mis amigos sancocho de costilla. Ustedes saben que esa es mi especialidad, dicen que me queda bueno y ahorita voy a recibir la retroalimentación… este sancocho me va a quedar tan bueno, que ‘Tulio recomienda’ va a querer probarlo y de pronto me contratan nacional e internacionalmente”, dijo la presentadora sobre su nuevo pasatiempo.

Lea también: 'Ni la rosa de de Guadalupe se atrevió a tanto': Melissa se harta de que la relacionen con Mier

Finalmente, Melissa publicó otras fotografías que dejaron al descubierto sus atributos y que recibieron los piropos de miles de sus seguidores en los comentarios.