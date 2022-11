'Ni la rosa de de Guadalupe se atrevió a tanto': Melissa se harta de que la relacionen con Mier

Tras más de tres años matrimonio, Melissa Martínez y Matías Mier pusieron fin a su relación amorosa, esto luego de que durante varias semanas se especulara la ruptura, y que el jugador uruguayo lo confirmara en un comunicado donde le pedía perdón a la periodista por el daño causado.

Melissa que algún momento confesó que asiste a terapia para trabajar varios aspectos de su vida tras la separación con Matías Mier, también aseguró sentirse triste por lo ocurrido, sin embargo, en algunas de sus más recientes publicaciones en sus redes sociales se ha mostrado feliz y enfocada en su trabajo.

Pese a que Matías Mier pidió "detuvieran las especulaciones y el acoso que había venido sufriendo Melissa", pues según él es "quién menos debería vivir esta situación", los internautas parecen aprovechar cualquier comentario de la periodista para asegurar que le estaría enviando indirectas a su expareja, una especulación que molestó a la mujer y que quiso detener inmediatamente.

De acuerdo a una publicación de una página dedicada a seguir la vida de los famosos, un emoji comentado por Melissa en el post del conferencista Daniel Habif que decía: "¿te lo seguirían ocultando si no te hubieras enterado?" sería la que desató todo, pues al parecer un medio nacional vinculó la reacción de la mujer con su divorcio, un hecho que no pasó desapercibido por la periodista deportiva, quien comentó con un contundente mensaje.

Melissa pidió la dejaran trabajar y vivir tranquila, así como también que no especularan más al respecto, pues según ella tiene cosas importantes y buenas que aportar al mundo.

"Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, pero no todos somos así. Mientras yo trato de sacar proyectos adelante ustedes inventan peleas imaginarias que les repito NO EXISTEN. Una mujer como yo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales" escribió.