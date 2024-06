Messi quiere ampliar su familia: "Me encantaría tener una niña"

El futbolista argentina Lionel Andrés Messi reconoció, que con sus 36 años, está en la recta final de su carrera deportiva, a pesar de que sigue disfrutando de los entrenamientos, los partidos y las concentraciones.

Sin embargo, en los últimos días, Messi aceptó que el Inter Miami de la MLS, club al que llegó en el segundo semestre de 2023 tras finalizar su contrato con el París Saint Germain, será su último equipo como profesional.

"Sí, creo que sí, hoy por hoy, creo que (Inter Miami) va a ser mi último club", afirmó en diálogo con ESPN.

Messi quiere una hija

En el diálogo con ESPN Argentina, el futbolista también habló de algunos aspectos personales y de su familia. Uno de los temas que más llamó la atención fue el deseo de Messi de ampliar su familia con Antonela Roccuzzo.

"Me encantaría tener una niña/hija pero por ahora no lo estamos intentando- No hay nada concreto en este momento", explicó.

De esta manera, el argentino reiteró el deseo que había manifestado en septiembre del 2023.

Actualmente, la familia Messi Roccuzzo está cuenta con Thiago, 11 años, Mateo, 8 y Ciro, 6.