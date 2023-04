No vas a 'mercar libremente', Eléider: la confusión del exboxeador tras ganar premio en Survivor

La competencia en Survivor: La isla de los famosos llegó a un punto determinante luego de la unificación que dio paso a la tribu Gaia, integrada por los participantes que aún están en la competencia.

Recientemente, se llevó a cabo una prueba de bienestar en la que los competidores fueron divididos en dos grupos. El ganador fue el grupo verde, quien tuvo a Eleider Álvarez como uno de sus miembros.

Como premio, cada uno de los ganadores tuvo la posibilidad de escoger, entre otros, un colchón inflable, una silla, un set de cuchillos y unas ollas para su estancia en La isla de los famosos.

Estos accesorios fueron suministrados por MercadoLibre, la reconocida marca de comercio electrónico, algo que quizá no sabía Eleider, pues pensó que ellos podían ir a "mercar libremente" en la tienda de Survivor luego de ganar la prueba de bienestar.

"Yo sé lo que es MercadoLibre porque he buscado algunas cosas por allí. Yo pensé que íbamos a mercar libremente, pero no me imaginé que era para comprar accesorios", manifestó el exboxeador.

Eso sí, el anuncio del premio fue algo confuso, ya que algunos empezaron a hacer especulaciones para saber en qué consistía realmente.

