Gerard Piqué es uno de los exfutbolistas más mediáticos del mundo. El español ha pasado por un largo proceso de separación con Shakira y después de varios meses sigue siendo el centro de atención en varios eventos.

En medio del desarrollo de la final de la 'Kings League', el catalán estuvo acompañado de varios de los presidentes de los equipos participantes. El presidente del torneo también contó con la presencia de sus hijos en medio del Camp Nou.

Uno de los momentos que se llevó los reflectores fue la discusión del central azulgrana con Milan y Sasha. Las cámaras de algunos de los asistentes captaron el fuerte regaño que le dio el exjugador a los pequeños.

Sin embargo, aunque la discusión se hizo pública en redes sociales, nadie conocía uno de los motivos que originó la pelea. En medio de los festejos y cantos que se hacían por cada uno de los momentos del evento, el hijo mayor de Piqué le soltó un fuerte comentario diciendo 'Payaso', en referencia a los gestos de Gerard.

Aunque el pequeño no se lo dijo claramente a su padre, el hecho ocurrió justo cuando este no le observaba, pero posteriormente se habría dado cuenta. Para el catalán la situación no pasó desapercibida y por ello regañó a sus hijos.

En medio del evento, el ex Barcelona tuvo que vivir varios momentos incómodos. Uno de ellos fue cuando el altavoz del Camp Nou sonó la canción de Shakira y Bizarrap que hace una clara referencia a su relación con la colombiana.

Por ahora, el exjugador busca salir de las polémicas respecto al cuidado de sus hijos. Una discusión que ha mantenido con la barranquillera, por la presencia de los menores en diferentes eventos.