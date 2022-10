"Quise cultivar un amor y...": En Argentina dicen que Gallardo se iría de River por despecho

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate dejó varias reacciones. Los hinchas del cuadro argentino se manifestaron a través de las redes sociales y encontraron una culpable común. Los aficionados concluyeron en que una de las razones de la marcha del ‘muñeco’ tiene que ver con su vida amorosa.

Según las informaciones de distintos portales argentinos el DT mantiene una relación con Alina Moine, la reconocida periodista argentina de ESPN.

Más allá de los rumores, en días pasados, la presentadora compartió una foto con quien muchos presumen sería su nueva pareja, por esto los aficionados del club millonario aseguran que el entrenador está sentido y busca alejarse de la vida pública.

Sin embargo, Moine y Gallardo nunca confirmaron su relación, hace varios meses se habló de su separación. La periodista Luli Fernández, en ‘Socios del espectáculo’ contó detalles de la manera como acabó la relación del DT y la periodista.

Fernández destacó: “Después de muchos meses, he logrado comunicarme con gente del entorno de Alina Moine. Porque Alina me dejó de responder el teléfono, pero di con una persona que me contó detalles del estado en que está actualmente este vínculo”.

Y añadió: “Les voy a contar dos cosas que no sabíamos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la final de la Champions en París? ¿Que se sospechaba que ella había ido? Les cuento que Alina Moine tenía reserva para ir a París para ir a ver la final de la Champions con Marcelo Gallardo. Y que había sido ella la que dio de baja esos pasajes una semana antes y decidió, como ya tenía los días pedidos en ESPN, irse a Bariloche”.

Para los hinchas del cuadro millonario, la relación del ídolo y la periodista terminó siendo clave para que Gallardo dejará el club.