Rene Higuita se equivoca en refrán, lo comparán con el Chapulín y los memes no se la perdonan

Esta semana, Atlético Nacional realizó una rueda de prensa en la que participaron varios referentes del equipo para respaldar al arquero Aldair Quintana, quien ha dejado varias dudas tras algunos errores en la temporada pasada; razón por la que muchos hinchas de los 'verdolagas' han arremetido contra él.

Le puede interesar: Restrepo habló sobre fichajes, Libertadores y los cambios que tendrá Nacional

En la rueda de prensa; en la que lo acompañaron varios jugadores del plantel de Nacional, el exfutbolista René Higuita, el técnico Alejandro Restrepo y el presidente Emilio Gutiérrez; se pidió apoyo para Quintana.

Si bien el mensaje de unidad y apoyo para el arquero quedó muy claro, uno de los temas que no pasó desapercibido en la rueda de prensa fueron las divertidas declaraciones de Rene Higuita, quien literalmente se 'volvió un ocho' cuando le tocó el turno de hablar.

El histórico exportero quiso decir un refrán para apoyar a Quintana, pero hizo recordar al Chapulín Colorado por equivocarse al recitarlo.

"A un árbol sin piedras no le tiran fruto. A un árbol sin frutos... perdón, no le tiran piedras. Me estoy poniendo un poquito nervioso, porque hace rato no cogía un micrófono", dijo Higuita mientras sus compañeros reían en la rueda de prensa.

Le puede interesar: Ni Nacional ni Junior ni Millonarios; el nuevo equipo de Nelson Deossa