'Respete, respete': Melissa no aguantó el debate con Fabián Vargas y acabó peleando a gritos

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas de Colombia. La comunicadora que es hincha del Junior habló sobre la actualidad de la liga y armó el debate en medio de uno de los programas donde suele ser panelista.

Lea también: La dura respuesta de Melissa Martínez cuando le preguntaron sobre su relación con Mier

Para la barranquillera, la labor del Boyacá Chicó durante el torneo ha sido igual de importante que la del América de Cali. Martínez quiso ratificar que el elenco de Tunja ha tenido un gran rendimiento y acabó en medio de una polémica discusión.

La situación ocurrió durante una emisión del programa ‘F360’ de ESPN'. Allí todo empezó cuando la comunicadora discutía el tema con Fabián Vargas. El exfutbolista hizo un comentario después de que Antonio Casale le dijera que los hinchas de América habían sacado el 'paraguas´por perder el liderato con el cuadro ajedrezado.

Vargas no se tomó bien la frase y respondió: “Ya es campeón Chicó, se acabó el torneo’, inició Vargas en su comentario.

Luego de esto, Melissa no dio espera y le dio una respuesta bastante contundente: “Cuando yo le dije a usted eso, usted me dijo que porque le baja la caña al América. No digas que ya es campeón, haces lo mismo que cuando me echaste a los hinchas del América encima”.

Inmediatamente, el ex jugador contestó que la periodista le había bajado la caña a los jugadores de los equipos que enfrentaron al cuadro escarlata en las primeras jornadas.

Sin embargo, la barranquillera volvió a contraatacar: "No señor, respete, no le baje la caña al Chicó, ojalá llegará a la final". El hecho levantó los ánimos y terminó con un fuerte cruce entre la comunicadora y el exfutbolista.

Le puede interesar: Melissa Martínez rompe en llanto al hablar de Matías Mier ¿Espera que el jugador se "disculpe"?

Por ahora, solo queda esperar si Melissa tiene la razón y lo de América no es una cuestión de casualidad. El siguiente reto de peso para el cuadro escarlata será su partido ante Jaguares en la undécima fecha del torneo.