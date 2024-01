Rigoberto Urán no se guardó nada y reveló quién es su amor platónico

Rigoberto Urán, no solo por su trayectoria deportiva, sino por la novela televisada en el Canal RCN ‘Rigo’, se ha ganado más fama en los últimos meses. Rigoberto es uno de los personajes más jocosos por la manera como responde sin pelos en la lengua y la manera cómo habla en cada entrevista. Es por eso, que es un entrevistado muy divertido.

De hecho, el reconocido ciclista fue invitado al programa de RCN, ‘Buen Día, Colombia’. En la emisión, las presentadoras, Viena Ruíz y Ana Karina Soto le preguntaron aspectos de su vida, metiéndose más por el tema personal como sus amoríos, y lo invitaron a revelar quién es su amor platónico. Fiel a su estilo, Rigoberto Urán respondía con jocosidad en cada pregunta que le hacían.

Mientras Rigoberto Urán se prepara con el objetivo del Tour Colombia 2.1, que está a la vuelta de la esquina, en donde participará con el equipo estadounidense, EF Education-EasyPost, también hay tiempo para revelar aspectos personales sobre su vida y su juventud.

En medio de la sección conocida como ‘La tina con…’, afirmó que, “no era noviero, yo no sé, cuando me paraban bolas aprovechaba y ya, sin compromiso. Yo pienso que para uno llegar al matrimonio debe estar mínimo con 10 personas antes”, explicando cómo era en su juventud con amoríos, antes de casarse con su esposa, Michelle.

Además, explicó que el perfil de las mujeres que más le gustan son, “las mujeres bonitas, pero me gustan las mujeres que facturen y que trabajen, porque no se puede vivir de amor toda la vida, una mujer que realmente se vuelva parte de un equipo”.

Le preguntaron por su amor platónico, ‘Rigo’ no dudó en afirmar que sería la Miss Universo en 2014, Paulina Vega Dieppa. “Me parece muy linda, muy querida, trabajadora”, inició Rigoberto. También agregó que, “me gustaría dialogar a ver si podemos hacer algo juntos con Go Rigo Go. El deporte es muy bueno, entonces la invitaría a montar bicicleta”.