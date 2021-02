Seguidora del Cali se desnuda: pagará apuesta por los dos goles de Marco Pérez

Los goles del delantero del Deportivo Cali, Marco Pérez, no solo sirvieron para que el cuadro ‘azucarero’ le ganara a Junior 1-2, quedara en el liderato absoluto, sino también para que la vallecaucana Fay Martínez, fiel hincha del 'azucarero', cumpliera la promesa que le había hecho a sus seguidores a través de redes sociales.

En días pasados, Martínez dijo que “si hace gol Marco Pérez, ¡hpta! Me empeloto pues”. Asimismo, la hincha le manifestó al Súper Combo de RCN que tiene palabra y por ende, cumplirá con la promesa: “Subí una foto que decía que si Marco Pérez hacía gol, ponía una foto desnuda. Me mantengo porque ya me metí en el cuento. Todos los azucareros estamos esperando el gol de Marco. Hasta los americanos me hicieron fuerza”.

Le puede interesar: Pelé confesó sus aventuras en el amor en los tiempos de juventud

Si hoy hace gol marco Pérez, hpta! Me empeloto pues 💚 pic.twitter.com/g658S8keHv — La martinez 🤫 (@faymartinez2) February 13, 2021

Hay que recordar que la seguidora caleña, le contó a sus seguidores que, debido a los goles de Pérez ante el Junior, cumplirá con lo pactado: "Voy a empelotarme debido a toda la gente que me ha presionado y escrito. Voy a hacer el desnudo que yo les prometí el partido pasado, que en realidad no debería cumplir porque no era en el juego ante el Junior de Barranquilla”.

Vea también: James le sigue los pasos a la nueva delantera del Everton

Martínez nunca ha ocultado el amor que le tiene al Deportivo Cali, ya que en varias ocasiones ha dejado ver publicaciones con alguna prenda del cuadro vallecaucano.