Sofía Gómez y Juan Diego Vanegas se separaron tras año y medio de su boda

El reconocido chef Juan Diego Vanegas, el año pasado, anunció su compromiso matrimonial con la destacada apneísta Sofía Gómez, con quien compartía una relación de cuatro años. La ceremonia nupcial tuvo lugar el 19 de marzo de 2022 en una iglesia ubicada en las afueras de Bogotá.

A pesar de mantener un perfil discreto sobre su vida privada, recientemente llamó la atención la desaparición de las fotografías junto a su esposa en las redes sociales de Vanegas, incluyendo las imágenes de la boda. Este hecho alimentó especulaciones sobre una posible separación de la pareja.

Ante la ola de rumores, diversos medios de comunicación buscaron la versión de los protagonistas en relación con la situación. Juan Diego Vanegas, consultado por la revista Vea sobre los reportes de un posible divorcio, optó por no abordar detalles de su vida personal, reafirmando su tradicional postura de discreción al afirmar: "Nunca he hablado de mi vida privada y esta no será la excepción".

A pesar de la respuesta del chef, la revista insiste en que la pareja se encuentra separada desde hace varias semanas, ampliando las especulaciones en torno a su situación actual.

Por otro lado, Sofía Gómez, al ser abordada por el programa 'Lo sé todo' en un evento, optó por no emitir comentarios sobre la situación marital. La apneísta expresó que preferiría no hablar del tema, señalando que es una cuestión personal entre ambos y solicitando respeto hacia su privacidad.

Además, Gómez adelantó que en el año 2024 se enfocará en sus proyectos profesionales, marcando así sus prioridades para el futuro. Cabe mencionar que Juan Diego Vanegas, conocido por sus habilidades culinarias, ha mantenido relaciones sentimentales con diversas personalidades del entretenimiento, entre ellas Daniella Donado, Tuti Vargas y Anitta, siendo esta última una relación que el chef confirmó tras un fugaz amorío de aproximadamente tres meses, como reveló en una entrevista posterior.