Tino Asprilla y la infidelidad con reina de belleza: le tocó cambiarse de ciudad

La vida de Faustino 'Tino' Asprilla ha tenido una buena cantidad de altibajos no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Si bien tuvo la oportunidad de convertirse en una estrella del fútbol cuando llegó al Parma en 1992, esto también lo llevó a una serie de desórdenes que le impidieron llegar aún más lejos a nivel mundial.

De hecho, solía acudir a varias fiestas exóticas durante su estancia en Italia. Al mismo tiempo, se había convertido en papá cuando dio a luz a su hijo Santiago Asprilla al lado de su exesposa Catalina Cortés. Aunque jugaba para el Parma, viajaba constantemente a Milán, la ciudad de la moda, para incluso regocijarse con algunas modelos que se cruzaron en su camino.

En uno de esos episodios de infidelidad, el 'Tino' tuvo la osadía de viajar a San Andrés con la excusa de ir a Bogotá para supuestamente cumplir con una campaña de publicidad. En esa ocasión, conoció a una reina de belleza con la que se fue de viaje a la isla. Catalina se enteró de lo sucedido a partir de la noticia que salió en los medios de comunicación.

Vea también: Tino Asprilla no apoyó a su hijo en el fútbol: explicó la razón por la que no lo hizo

"Cuando llegamos a San Andrés, yo llegué disfrazado y llevaba puestas unas gafas de sol para que nadie me reconociera. Allí había un barco y un niño de 15 años me vio, sacó una filmadora y me empezó a grabar. Yo saltaba y hacía piruetas en el barco y cuando nos bajamos, me acerco y le alcanzo a dar un beso en la mejilla", relató en el documental 'Tino Asprilla, no nací para perder', del Canal RCN

Aunque el jugador recapacitó y decidió irse del lugar, su esposa ya sabía lo sucedido. Esta situación, sumada a otros momentos en los que le era infiel con mujeres mucho más bellas, la llevó a pedirle directamente el divorcio.

Le puede interesar: Tino Asprilla y la cifra millonaria que pagó Newcastle por su fichaje: hizo historia

"Sufrí un poco porque como él mismo lo dijo hubo momentos en que pasó de no tener nada a tenerlo todo. Entonces yo sufrí la consecuencias de su fama y de estar rodeado de mujeres", confesó la mujer, quien además se sintió frustrada porque el Faustino Asprilla del que ella se enamoró ya no era el mismo de antes.