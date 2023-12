Tino Asprilla no apoyó a su hijo en el fútbol: explicó la razón por la que no lo hizo

"Sí me dio duro un poco, siempre quise jugar y no tenía el apoyo de mi papá. mi mamá siempre me apoyó. Mi papa me ayudó en algunas cositas. Cuando estaba joven mi papá me vio jugar y vio que tenía talento y era buen jugador. Decía que me hacía falta la pasión que él tenía a mi edad", explicó el hijo del Tino con Catalina Cortés.

Por otro lado, Catalina Cortés, quien fuera esposa de Faustino Asprilla, también afirmó que siempre respaldó el sueño de su hijo, pero le faltó el apoyo del padre.

"Le faltó cuando estaba más pequeño su apoyo en cuestión del fútbol. Faustino nunca quiso que él jugara fútbol", agregó.