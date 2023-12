Tino Asprilla y el codazo por el que casi va a la cárcel en Inglaterra

En el especial exclusivo de RCN Televisión, el exfutbolista colombiano Faustino 'Tino'Asprilla abrió su corazón y compartió detalles impactantes sobre un episodio que casi lo lleva tras las rejas durante su tiempo con el Newcastle en Inglaterra.

Asprilla, conocido por su estilo de juego agresivo y carismático, recordó el incidente en el que le propinó un codazo a un jugador durante un partido. "A mí nunca me habían dado tanta pata y me empezó a pegar y a fastidiarme. Yo trato de soltarme para seguir y no, hasta que yo le meto un codazo y ahí se me vino el mundo encima porque yo no sabía que eso daba cárcel en Inglaterra", confesó el exdelantero.

El exfutbolista, visiblemente afectado por el recuerdo, expresó su desconcierto al recibir una citación para comparecer ante un tribunal. "¿Usted sabe qué es ir a la cárcel sin hablar inglés?", se preguntó Asprilla en medio de la entrevista.

Llegando al juicio, Tino se encontró con una situación intimidante. "Nunca había visto una cosa así. Empiezan a hablar en inglés y yo no entendía nada. Me pidieron que explicara por qué le pegué un codazo y yo dije que él me había agarrado, por lo que yo traté de soltarme", relató Asprilla.

La audiencia resultó en una suspensión y una multa considerable. "Me dieron una fecha de suspensión y como casi cinco mil libras esterlinas de multa. Ya ahí nunca más le pegué a nadie y en caso de que lo hiciera, pedí disculpas de una vez", admitió el exjugador.

Las declaraciones del carismático exfutbolista han generado un gran impacto en la audiencia, revelando una faceta desconocida de su carrera y destacando la importancia de entender las normativas y regulaciones en el ámbito deportivo internacional.

