Valenciano dio la cara y contó la verdad sobre su arresto en EEUU: "hay muchos que hablan"

Iván René Valenciano fue noticia en los últimos días después de que se diera a conocer que había sido arrestado en Estados Unidos, hecho del que se conocieron varias versiones, pero fue el mismo exjugador el encargado de revelar lo que sucedió.

En conversación exclusiva con La FM de RCN Radio, Valenciano inició diciendo que estaba bien, pero que "fui a hacer un giro y venía otro auto y tuvimos una colisión".

"Sobre la influencia del alcohol sí, drogas no. En el hospital me hicieron los exámenes y en el reporte no debe aparecer el grado de alcohol que tenía en ese momento porque yo en ningún momento soplé para que lo supieran", añadió, haciendo alusión al reporte policial entregado.

Asimismo, dio a conocer cómo fue su proceso privado de la libertad: "El caso está cerrado porque me dieron libertad. Tengo que firmar un documento donde entro a un programa de rehabilitación, donde las autoridades están obligadas a ir el día que quieran a hacer una prueba de orina, a ver si he consumido alcohol, eso durante cerca de cinco meses".

Por otro lado, fue enfático en que él no está ilegal en ese país y que en ningún momento pagó una fianza: "Salí ayer (martes) a las 6:00 pm. Nos fuimos a la casa, firmamos unos documentos que mandó la juez, pero no pagué nada".

"Pasé un día y pasar un día en una cárcel de Estados Unidos es muy complicado", añadió.

Con el panorama más claro, dejó una reflexión de lo que fue este difícil capítulo en su vida: "Yo no me puedo sentir bien, lógico me siento mal. Pasó por algo, por algunas circunstancias que hoy más de eso no quiero hablar porque es algo muy personal y de lo cual más adelante se van a enterar en mi libro".