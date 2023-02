[Video] Don Omar despreció a Junior y rechazó la camiseta de Juanfer: "Ni para secarse los pies"

A su paso, con la publicación del video, no tardaron los comentarios de 'mofa' contra el Junior, pues hubo comentarios en tono de burla, los cuales apuntaron a que la camiseta no sirve "ni para secarse los pies". Otra persona escribió: "Yo en su lugar la piso", y hubo quien afirmó que a Junior y a su hinchada "no los quiere nadie".

Lo cierto, es que el concierto tuvo buen desarrollo y este hecho quedó como una anécdota para quienes lo presenciaron y para la chica que infortunadamente sufrió el desprecio del cantante.