[Video] El gesto de Messi con Antonella que dio de qué hablar en la gala del Balón de Oro

En las redes sociales han resaltado que Messi hubiera preferido sacarse las fotos con su mujer, pues hay que recordar que en las últimas ceremonias, el argentino siempre se le ha visto acompañado de su familia a la cual le da la importancia que merece.

Por otra parte, el delantero del PSG indicó que para él priman más los premios colectivos sobre los individuales: "Lo mas importante son los premios colectivos, a la vista está que Copa América me dio opción de ganar este premio. Ahora estoy en una nueva etapa tras haber pasado toda la vida en el mismo lugar. Me estoy adaptando a nuevo club, una ciudad. Estoy feliz de pasar este momento, esto me da muchísima fuerza para afrontar los nuevos retos".