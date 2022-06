[Video] La inesperada confesión de James: pudo haber sido beisbolista

James David Rodríguez sigue en vacaciones, pues el deportista finalizó la temporada con Al Rayyan en medio de lesiones y ahora, ya recuperado, está en Miami, en donde se presume que está analizando ofertas para continuar su carrera deportiva.

Así, el jugador de 30 años ha aprovechado el tiempo libre para acudir a eventos deportivos a nivel profesional en Estados Unidos, y de paso ha otorgado algunas entrevistas en las cuales ha sacado a relucir cosas impensadas, inclusive.

James Rodríguez confesó que pudo haber sido beisbolista

En un clip de video publicado por 'Las Mayores' que es la cuenta oficial en Instagram de la Major League Baseball, James respondió algunas preguntas revelando que quiso ser beisbolista.

En el momento en que se le inquietó si había jugado béisbol en algún momento, apuntó: "Cuando era niño jugué un par de veces, era bueno".

Además, en lo que tiene que ver con la posición que ocuparía si hubiera llegado al profesionalismo, no dudo en responder que "yo sería pitcher, me gusta la posición, me gusta lanzar".

Ahora, si conoce a algún beisbolista de su país, James dijo "conozco a Gio Urshela, y espero conocer a los de los Marlins (risas)". Asimismo, el volante ofensivo comentó que "no estaba muy enterado del Mundial de béisbol pero ahora que lo sé, voy a apoyar a la Selección Colombia".

Así las cosas, el deportista continúa analizando su futuro deportivo mientras no deja pasar la inmejorable oportunidad de disfrutar de algunos espectáculos de primer nivel en el país norteamericano.