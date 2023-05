[Video] Melissa se fue de rumba en Bogotá y se le declararon: “Mi traga eterna!"

Melissa Martínez estuvo de rumba en Bogotá y fue la sensación. La barranquillera coincidió con Ana del Castillo en la presentación de la reconocida cantante en la capital y la fiesta fue bastante entonada en varios sentidos.

La periodista aprovechó para hacer el popular 'trend' de su amiga, 'El paso del Nokia 2.0' y bailó con la artista hasta que no pudo más. En medio de la celebración, ambas dejaron salir su lado más caribeño e hicieron evidente la buena relación que tienen.



“A los 20 uno o puede hacer lo que quiera, disfruta y trabaja con dedicación. Si no le hace daño a nadie, Dios que todo lo ve te recompensará. No eres solo una muy buena artista, eres una buena persona y eres auténtica, te quiero y te admiro con todas tus locuras y deseo que llegues tan lejos como la vida lo permita y Dios quiera”, le dijo Martínez a la popular cantante vallenata.

Después de los elogios de Melissa, Del Castillo no se quedó atrás. La artista aprovechó para mencionar a la periodista en medio de las canciones y posteriormente ante las cámaras confesó que la comunicadora era su 'traga': “Mi traga eterna, Melissa Martínez, mira esa cosa bella”.



La fiesta terminó al mejor estilo colombiano, con un caldo de costilla para el 'guayabo' que la propia Melissa presumió en sus redes sociales. “Me fue muy bien, ustedes saben que no soy una mujer muy rumbera, pero trato de administrar mis tiempos entre trabajo, viajes y divertirme. La pasé muy bacano, bailé, me reí mucho, disfruté, compartí y me ven intacta, es porque soy de poquito trago. Hasta donde me sienta como ‘mareadonga’ y freno, en seguida”, narró.

Por ahora, la periodista sigue disfrutando de su vida de soltera. Aunque la comunicadora tiene una agenda de trabajo bastantye ocupada, aprovecha algunos momentos para disfrutar de la compañía de sus amigos.