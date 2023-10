[Video] Rigoberto sorprende en una entrevista en China: se animó a hablar en otro idioma

Por estos días, se celebra en China el Tour de Guangxi. En esta oportunidad, cinco colombianos tomaron la partida tras la primera etapa que tuvo lugar en la ciudad de Beihai. Entre ellos, se encuentra Rigoberto Urán.

El antioqueño viene de competir en Italia, donde tuvo su mejor resultado en el Giro de Emilia al llegar en el puesto 29. Ahora hace parte de la nómina del Education-First que compite en territorio chino al lado de corredores como su compatriota Esteban Chaves o el británico Hugh Carthy.

Antes de disputar la primera etapa, que tuvo 135 kilómetros de recorrido, Rigo ofreció una entrevista en la que mostró su habilidad para hablar italiano con fluidez, teniendo en cuenta que comenzó su carrera deportiva en el extinto Team Tenax.

"Estamos haciendo algo aquí en China. Estamos compitiendo aquí en el Tour de Guangxi con una temperatura de 45 grados. Estoy muy feliz, muy contento (por participar)", expresó el antioqueño, quien en esta carrera celebra sus 18 años como profesional.

También aprovechó la ocasión para hacer un balance de lo ocurrido durante esta temporada: "Este año he tenido algunos problemas, me pesaban las piernas por todas las cosas que me sucedieron este año. En el Giro (de Italia) me sentí enfermo, en el Tour (de Francia) también, pero ante todo me divierto en la bicicleta sin importarme los resultados", analizó.

Por último aseguró que se va a recuperar para encarar la próxima temporada: "¿Seguro?", le preguntó el entrevistador. Al interrogante, respondió de forma jocosa: "No lo sé".