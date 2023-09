We Are The Champions: ¿A cuál equipo de la Premier le dedicó la canción Freddie Mercury?

Si bien este sencillo, el cual fue lanzado en 1977, es muy usado para celebrar el éxito en diferentes logros, especialmente en el ámbito deportivo, Freddie Mercury lo habría compuesto a modo de respuesta a otro himno popular en Inglaterra.

¿Cuál es la historia de We Are The Champions?

Según reveló Brian May, guitarrista de Queen, la banda dio un concierto en Liverpool, donde los asistentes cantaron "You'll Never Walk Alone", el himno que distingue al equipo de la ciudad homónima.

Al escuchar este canto, Freddie Mercury decidió escribir un tema que identificaría a los fanáticos del Manchester United, esto a raíz de la gran rivalidad que existe con el Liverpool. Fue así como surgió We Are The Champions, traducido literalmente como somos los campeones.

Pese a ello, Queen ha incluido esta canción en varias de sus giras. Un ejemplo es el recordado Live Aid de 1985 en el Estadio de Wembley. Además, la FIFA lo acogió como uno de los himnos del Mundial de Estados Unidos 1994.

No obstante, en Manchester también toman este tema para celebrar los títulos que consigue el equipo de Old Trafford.

Cabe recordar que Freddie Mercury falleció en 1991 por complicaciones derivadas del Sida. Sin embargo, Queen sigue vigente gracias a sus miembros Brian May y Roger Taylor, este último, baterista de la banda. El bajista John Deacon se separó en 1997.

