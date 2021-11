"No depende solo de mí": Cardona le envía mensaje a Riquelme y habla de su futuro

Edwin Cardona se jugó un partidazo en el triunfo de Boca Juniors ante Sarmiento en el fútbol argentino. El colombiano poco a poco retoma su nivel competitivo e ilusiona a los hinchas 'xeneizes'. El mediocampista quiere seguir en Argentina y por eso tras su presentación habló con la prensa.

Puede ver: Boca Juniors toma nueva decisión sobre el futuro de Edwin Cardona

El paisa se refirió a la posibilidad de seguir en el equipo de La Bombonera y aprovechó para enviarle un mensaje directo a Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución.

"A mí siempre me han dado ganas, a donde uno es feliz quiere quedarse mucho tiempo. Como lo dije en otra entrevista eso no depende solamente de uno, yo quisiera quedarme mucho tiempo acá, pero dejo todo en manos de Dios y en las de las personas encargadas. Estoy muy contento acá y disfrutando al máximo, y lo haré hasta que el último momento que me toque, estoy agradecido de estar en este gran club", dijo al finalizar el encuentro.

Asimismo, agregó que está dispuesto a hacer lo que quepa para seguir en el conjunto. "Todo es de hablar, es de parte y parte. Hay comentarios que me molestan porque estoy trabajando, quiero jugar y demostrar, ahora quiero enfocarme en terminar mi semestre y cuando termine sentarme a hablar", concluyó.

El Boca Juniors derrotó este sábado por 2-0 al Sarmiento de Junín como local en la Bombonera y dio un nuevo paso hacia la clasificación para la edición 2022 de la Copa Libertadores.

Lea también: Aplausos para Edwin Cardona: en Argentina se rinden ante el nivel del colombiano

Con goles de Luis Vázquez y del colombiano Frank Fabra, el 'Xeneize' logró su décima victoria para totalizar 36 unidades y acomodarse en la cuarta posición detrás del líder River Plate (46), el Talleres de Córdoba (40) y el Defensa y Justicia (37).