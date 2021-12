"Todo jugador lo sueña": Fabián Ángel y cómo va su llegada a River

Desde hace unos días se ha dicho que el mediocampista del Junior de Barranquilla, Fabián Ángel estaría en la órbita de River Plate para el siguiente mercado de fichajes. Por tal razón, desde Argentina se comunicaron con el mediocampista para saber sobre el interés del equipo ‘Millonario’.

En primer lugar, el joven de 20 años no ocultó que le “encantaría ir a River”, pues según él “Todo jugador lo sueña. Es uno de los clubes más grandes de Sudamérica y sería un privilegio poder estar en el club y ser dirigido por Marcelo Gallardo. Mi representante me dijo que hubo un acercamiento. No obstante, tengo contrato con Junior hasta 2023, pero ojalá se me dé la posibilidad de estar allí”.

Asimismo, el boyacense le dijo al medio Cómo Te Va que "estoy en una etapa de crecimiento. Todo aporte de Marcelo sería muy bueno en mi carrera. Sería un excelente reto. Puedo jugar como interior o volante más retrasado. Kranevitter es un jugador que se asemeja mucho a mi juego y uno de los que más vi cuando estaba en River".

Por lo pronto, habrá que esperar, pues por ahora el plantel se encuentra descansando, y se prepararán para disputar la Copa Libertadores del 2022 donde se dice que el otro colombiano, Juan Fernando Quintero estaría cerca de volver al club ‘Millonario’ donde quedó en la historia de River tras vencer en 2018 a Boca en el Santiago Bernabéu.

Hay que recordar que la próxima temporada, el estratega Marcelo Gallardo continuará en el banquillo técnico tras tomar la decisión de seguir cosechando títulos con el plantel de River Plate donde se ha convertido en el estratega más importante en la historia del ‘Millonario’.