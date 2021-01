En Cartagena hay activos 1.770 casos de covid-19 y desde que inició la pandemia hasta la fecha, más de 800 personas han fallecido por este virus.

El Ministerio de Salud y Protección Social, dio a conocer que la ciudad registró 738 nuevos contagios y 3 muertos, esto mantiene las alarmas encendidas entre los diferentes sectores económicos de la Heroica, quienes temen que el alcalde ordene un nuevo cierre del "corralito de piedra" en el marco de esta reactivación o tome medidas que disminuyan el ingreso de capital a las arcas financieras.

El mandatario de los cartageneros William Dau, expresó que hasta el momento no tomará medidas como pico y cédula, ley seca y toque de queda, para el puente reyes, porque la ciudad no se encuentra tan grave como otras partes del país en cuanto al covid-19.

"El covid está disparado en todo el país, incluyendo Cartagena, pero a diferencia de todas las ciudades de Colombia, en Cartagena tenemos un nivel de camas UCI bastante más manejable que en otras ciudades, donde en las principales ciudades están llegando al 100% al 90%, en Cartagena estamos en 60% de ocupación de camas UCI, que no es que sea bueno pero nos da un margen de maniobrabilidad", señaló el alcalde Dau.

El burgomaestre añadió que "en este punto tenemos que compaginar cómo salvamos vida, pero no podemos terminar de quebrar los negocios que generan empleo, los que evitan que empeore el hambre".

El jefe del gobierno distrital dio a conocer que en Cartagena se están muriendo los adultos mayores de los estratos 2,3, 4 y 5.

"No es que estos viejitos estén saliendo a la calle a pendejear, sino que es la familia en reuniones que se lo están pegando, si los cartageneros tomáramos conciencia, no podemos acercarnos a nuestros viejitos queridos hasta que pase la pandemia, para salvarla la vida, si no se acostumbra a eso, los viejitos se van a seguir contagiando y se van a seguir muriendo", señaló el alcalde.

Aseveró, "esto no se trata de mandar a cerrar Cartagena porque hay personas que no se sabe cuidar a los viejitos, son en fiestas familiares donde se está propagando el covid, el covid no se da en los Centros Comerciales, donde se observan todos los protocolos, el covid no se da en los restaurantes donde se observan los protocolos (...) no podemos seguir castigando a todo el sector formal, el sector productivo de Cartagena por la falta de conciencia de algunas personas".

El alcalde expresó que toda vida humana es importante, instó a las EPS a realizar seguimiento y control de toda la población vulnerable.

Le solicitó a todos los cartageneros a poner de su parte para salvar a la ciudad y espera que en el puente de reyes la capital del departamento de Bolívar se mantenga llena, con todos los protocolos de bioseguridad.

"Ya una vez pase el puente de reyes empieza a disminuir el turismo en Cartagena, otro factor que nos lleva a que no tomemos medidas como otras ciudades, es porque en la ciudad se consiguieron medicamentos y no hay escases como en otras ciudades".

El mandatario de los cartageneros puntualizó que, la crisis del covid-19 no la va a acabar el alcalde a punta de medidas restrictiva, si no que todos deben poner de su parte