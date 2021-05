Disney+: estrenos en junio de 2021; series y películas

Consulte también: Facebook y MinSalud crean alianza para informar sobre proceso de vacunación<

Secretos en Sulphur Springs

Griffin y su familia se mudan al viejo hotel Tremont en la ciudad de Sulphur Springs. Toda la ciudad cree que el hotel está embrujado por el fantasma de una niña llamada Savannah.

Zenimation

Zenimation, la serie que crea una experiencia sonora de conciencia con escenas de películas de todos los tiempos de Walt Disney Animation Studios regresa con una segunda temporada.

Leyendas de Marvel Studios

Un emocionante repaso por los distintos héroes y villanos que llegarán a los programas tan esperados que se estrenarán en Disney+, y marcan el camino a las próximas aventuras.

De interés: FluBot, el nuevo troyano bancario que ataca dispositivos Android

High School Musical: El Musical: La Serie

En la segunda temporada de High School Musical: El Musical: La Serie, los Wildcats de East High, que se están preparando para presentar La bella y la bestia, se enfrentan a su escuela rival, la North High, para ganar una competición de teatro muy prestigiosa.

Wolfgang, Un Chef Legendario

Una película documental sobre Wolfgang Puck, quien perseveró después de una infancia problemática en Austria para perseguir sus sueños y convertirse en el chef más famoso del mundo, inventando en el camino una cocina estadounidense radicalmente nueva y creando el concepto mismo del "chef celebridad".

Puede leer: La nueva estafa en WhatsApp para robar su cuenta

Nuevamente nosotros

Un hombre mayor y su esposa, quien es aún joven de corazón, reavivan la mutua pasión juvenil que hay entre ellos durante una mágica noche. Los años se desvanecen a medida que la alegría del baile los impulsa a través del excitante paisaje urbano de su juventud y resurgen entrañables recuerdos.

Otros estrenos

Soy Luna en Concierto

Violetta en Concierto

Aventuras de un niño genio

Phineas y Ferb: Misión Marvel

Disney Muppet Babies: Temporada 2

Holly Hobbie: Temporada 1

Out of the Box: Temporadas 1 y 2

Mano a mano: Temporadas 1 a 3

Violetta: Momentos favoritos: Temporadas 1 a 3

Solo contra el mundo: Hazen Audel: Temporada 4

T.O.T.S Servicio de entrega de animalitos: Temporada 2

Brain Games: Temporada 8

Frank y Ollie

Expertos en tormentas

Tumbas bajo el Nilo