Familiar de Luis Díaz hace Impactante confesión sobre el secuestro de su papá

Luego de que el pasado sábado, 28 de octubre, se confirmara el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, mientras se movilizaba con su esposa en su camioneta en La Guajira, se siguen conociendo detalles sobre este caso que le ha dado la vuelta al mundo.

Según lo han dado a conocer las autoridades en las últimas horas, no se descarta que al señor Díaz se lo hayan llevado para Venezuela, por lo que la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad a que den a conocer cualquier información que lleve a su paradero.

Vea también: Liverpool se blinda para apoyar a Luis Díaz: "Todo el club está detrás de él"

“Él ya tenía amenazas, él me contaba (…) las autoridades aún no nos han dicho nada (…) la esposa de él debe estar bastante estresada y triste como estamos nosotros, el pueblo está dolido por esto. Es un tipo humilde del municipio que no le ha hecho prejuicio a nadie, nosotros somos sanos y cómo van a hacer una cosa de esas”, indicó uno de los familiares de Luis Díaz a un reconocido medio de comunicación.

De igual manera, añadió que "él salió a echar gasolina, estaba compartiendo con los sobrinos míos, cuando sale y a los 5 minutos que lo habían secuestrado a ‘Mane’, yo salí corriendo hacia donde los papás a abrazarlos y después mandaron unos audios falsos diciendo que ya lo habían liberado, un montaje que hicieron como para que la gente se quedara tranquila y devolviera".

Le puede interesar: Hermano de Luis Díaz tomó importante decisión tras el secuestro de su padre

Cilenis Marulanda, madre del jugador, también fue secuestrado ese sábado, sin embargo, a los minutos fue dejada en libertad.

Hasta el momento ningún grupo delincuencial se ha atribuido este secuestro, por lo que cerca de 130 hombres buscan a Díaz en la zona que desapareció.