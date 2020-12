Horarios de los bancos en Navidad y fin de año: Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá

Como Colombia entra en la recta final del 2020, las entidades bancarias del país han dado a conocer los horarios que brindarán atención a sus clientes para evitar las aglomeraciones.

No obstante, estas entidades están obligadas por el ente gubernamental de la economía colombiana, Superintendencia Financiera, a informar a los clientes si exisitirá alguna modificación en los horarios de atención.

Estos bancos manejarán los siguientes horarios para la fecha de navidad y fin de año

Bancolombia



Jueves 24 de diciembre: Se prestará atención a sus clientes hasta la una de la tarde en todas sus sucursales físicas. No obstante, los fondos de inversión tienen orden de recibir las transacciones hasta las 12 del mediodía en sus sucursales físicas. Sin embargo, sus canales virtuales tendrán servicios en los horarios normales.



Miércoles 30 de diciembre: Las sucursales físicas prestarán sus servicios en los horarios habituales que manejen cada una de ellas. No obstante, no se recibirán cheques en los horarios extendidos.



Davivienda



Jueves 24 de diciembre: Este grupo bancario anunció que sus oficinas presenciales tendrán servicios en su horario habitual, pero atenderán hasta la una de la tarde. No obstante, las sucursales que cierran habitualmente a las once o doce de la mañana mantendrán su horario.

Jueves 31 de diciembre: El último día del 2020 no se prestará servicios en ninguna sucursal.



Banco de Bogotá



Jueves 24 de diciembre: Esta entidad bancaria le comunicó a sus clientes que tendrán servicio hasta la una de la tarde en jornada continua; eso sí no habrá servicio de atención adicional.

Miércoles 30 de diciembre: Banco de Bogotá le prestará sin ningún problema atención a sus afiliados en la jornada normal, pero no se prestará atención en horarios adicionales.



Banco BBVA



Jueves 24 de diciembre: BBVA tendrá atención a sus clientes hasta la una de la tarde en jornada continua.

Miércoles 30 de diciembre: La entidad prestará sus servicios en sus sucursales físicas en el horario habitual.



No obstante, este banco prestará atención a sus clientes en los canales digitales y cajeros automáticos en las fechas de navidad y año nuevo.