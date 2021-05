Ingreso Solidario $160.000: cuándo empieza el pago del giro 14 en mayo

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) ha venido entregando mensualmente los pagos de Ingreso Solidario que el gobierno colombiano dispuso para millones de hogares, con el fin de solventar las crisis económica desatada por la pandemia del Covid-19.

Por ello, Susana Correa, directora del DPS, recordó semanas atrás que “este beneficio económico ha servido para atender las necesidades de más de 3 millones de hogares que están en situación de vulnerabilidad. Es muy importante para mitigar el impacto de la emergencia que estamos viviendo".

Ingreso Solidario: ¿Cuándo empieza el pago del giro de mayo?

El Departamento de Prosperidad Social es el encargado de entregar los respectivos pagos del programa estatal; sin embargo, la fecha oficial para el pago 14 de Ingreso Solidario no se conoce. Se especula que el pago de los $160.000 pesos sería en la cuarta semana del mes de mayo.

Por otra parte, el DPS advirtió, a través de sus redes sociales, que no se dejen engañar, teniendo en cuenta que existen personas “inescrupulosas que están llamando a cobrar dinero para ingresar a Ingreso Solidario. Recuerden que el programa no maneja inscripciones ni sorteos de ningún tipo. No se dejen engañar”.

Vale recordar que los colombianos que se encuentren inscritos en el programa estarán recibiendo un mensaje de texto al número de celular que hayan registrado en la base de datos del Sisbén, donde se les avisará cuándo y dónde tendrán disponible el pago número 14.