Novedades del pico y cédula y toque de queda en Cartagena

La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), seccional Bolívar, le solicitó al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, la suspensión de la medida de pico y cédula en la ciudad e igualmente ampliar la hora de apertura de los establecimientos turísticos.

Esta petición fue aceptada por el mandatario local, quien anunció cambios en las restricciones que actualmente permanecen vigentes mediante el Decreto 0038 del 15 de enero de 2021, el cual vence a las 00:00 horas del próximo 2 de febrero.

El Alcalde aseguró que el toque de queda será de domingo a jueves, desde las 00:00 hasta las 5 a.m. de cada día; viernes y sábados estará permitido estar en las calles hasta las 2:00 a.m.

Actualmente es de domingo a jueves, desde las 23:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente, y viernes y sábado, desde las 00:00 horas hasta las 5:00 a.m. de cada día.

“A partir del martes habrá únicamente toque de queda desde el domingo hasta el jueves, o sea domingo, lunes, martes, miércoles y jueves las personas pueden salir hasta la media noche. Es decir, a la media noche todo el mundo tiene que estar en sus casas. La noche del viernes y del sábado se puede estar en la calle hasta las 2 de la madrugada, de 2 a 5 de la madrugada no pueden estar por fuera. No se pongan a pendegiar en el horario no permitido”, explicó.

Añadió que, "estamos eliminando el pico y cédula que veníamos implementando. Desde el martes ya no hay pico y cédula para entrar a centros comerciales, ni para entrar a los bancos, pero tenemos que volver a poner pico y placa”.

El alcalde William Dau, expresó que la decisión se debió a que, “hemos estado siendo responsables en el manejo del COVID-19, tenemos un número de camas controladas, se ha disparado el número de contagios, pero no solo en Cartagena, sino en el país, pero lo tenemos controlado. Con menos restricciones que otras ciudades, aun así, estamos mejores”.

Este fin de semana la Administración preparará el decreto con los cambios anunciados, para informar a la ciudadanía las especificaciones de cada medida.