En días pasados, el gobernador encargado del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez, indicó que “vienen días difíciles, los epidemiólogos nos muestran que posiblemente viene otro pico, esa es la realidad pura, ¿por qué? Porque las protestas pueden generar efectos malos y más contagios, porque todavía hay población susceptible a contagiarse”.

No obstante, en su alocución, Suárez le expresó a los ciudadanos del departamento que la medida del toque de queda y ley seca sigue vigente, pero tendrá algunas modificaciones: “Luego de una reunión de trabajo con las alcaldesas y alcaldes de Antioquia, hemos decidido que habrá toque de queda nocturno diario en todo el departamento con el horario de 12:00 am a 5:00 am todos los días y regirá hasta el próximo lunes 31 de mayo.

Pico y cédula en Medellín: semana del 25 al 31 de mayo

Por otra parte, Suárez resaltó en sus redes sociales que “se desmonta la medida del pico y cédula en el departamento de Antioquia”. Asimismo, le pidió a los empresarios, comerciantes y demás “hacer control de aforos y fortalezcan las medidas de protección personal en el interior de los establecimientos”.

Cabe recordar que el gobernador informó que todos los alcaldes y alcaldesas del departamento pueden vacunarse contra el Covid-19, luego que el Gobierno de Colombia lo autorizara a través de un decreto; no obstante, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero que agradece la noticia, pero “no me vacunaré hasta que todos los maestros de Medellín estén vacunados”.