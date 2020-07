Portero Guillermo 'memo' Ochoa aclara "altercado" con el youtuber 'Luisito Comunica'

El portero mexicano Guillermo 'memo' Ochoa es reconocido en su país no solo por sus actuaciones bajo los tres palos con las 'águilas' del América y la selección de México, si no que también por la interacción que tiene constantemente con sus seguidores a través de las redes sociales.

Sin embargo en la últimas horas protagonizó un "altercado" con el youtuber Luisito Comunica, luego de una declaraciones, mientras hacía un stream al mismo tiempo que jugaba un videojuego.

Ochoa, a quien le han manifestado su parecido con el youtuber, reveló un pensamiento que tenía sobre Luisito Comunica, a quien no conocía durante el tiempo en el que jugó en el exterior en países como España, Bélgica, entre otros.

Ya voy para un año que estoy viviendo acá. Estando fuera, todo el mundo me decía Luisito Comunica. Y yo diciendo '¿y este wey quién es'. Digo, no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ni el bigotito. Luisito no le echa ni ganas a su pelo", señaló el portero.

Jajajaja. La verdad al principio lo vi cortado fuera de contexto y sí me sacó de onda. Pero ya luego vi el clip completo, y vi que era cotorreo.



Todo chido 😎 ¡Un abrazo! https://t.co/1MNmOIEeAF — Luis El Crack (@LuisitoComunica) July 29, 2020

A lo manifestado por el futbolista, el youtuber se mostró sorprendido, por lo que demostró su indignación a través de su cuenta de Twitter.

"Oigan, qué raro lo de Memo. No sé por qué opina así de mí. Ni nos conocemos. No sé si es su manera de bromear o si le choca que le digan mucho que nos parecemos", indicó el famoso youtuber sobre viajes.

Sin embargo, 'memo' Ocho le salió el paso a la polémica y le aclaró a Luisito Comunica que lo dicho fue sacado de contexto, por lo que le manifestó su admiración por el trabajo de realiza.